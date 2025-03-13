Депутат Рады Дубинский: США заставят Зеленского выполнить все требования России

Президента Украины Владимира Зеленского заставят выполнить все требования России для завершения конфликта. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной Рады Александр Дубинский.

По его словам, Киев настолько напуган, что не сможет отказаться от выдвинутых Москвой условий. «Это было очевидно еще вчера, по поведению (…) [главы офиса президента Андрея] Ермака», — отметил политик.

Он указал, что украинская сторона ожидала иной исход переговоров с США, поскольку до этого она не собиралась идти на компромиссы, но затем ее позиция изменилась. Дубинский полагает, что во время встречи Ермаку показали документы, подтверждающие факт разворовывания западных средств, а также рассказали о том, что его ждет в американской тюрьме.

«Поэтому, чтобы сейчас не выставил [глава России Владимир] Путин [спецпосланнику президента США Стиву] Уиткоффу для передачи Украине — я уверен, Зеленский это выполнит», — заключил он.