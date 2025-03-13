Назван неожиданный способ продлить молодость

Эксперт по долголетию Прайс: Сауна помогает продлить молодость

Регулярные походы в сауну помогают продлить молодость и оставаться здоровым, утверждает эксперт по долголетию Натан Прайс. Неожиданный способ отсрочить старость он назвал в беседе с HuffPost.

Прайс указал, что, на первый взгляд, посещение сауны кажется обычной спа-процедурой, но данные научных исследований говорят об обратном. «Исследование 2015 года показало, что мужчины, посещающие сауну 4-7 раз в неделю, имели более низкий риск сердечных заболеваний и ранней смерти — важных факторов продолжительности жизни», — рассказал эксперт.

Прайс также добавил, что регулярное посещение сауны улучшает здоровье сосудов и уменьшает воспаления.

Специалист объяснил, что тепло усиливает кровообращение, снижает артериальное давление и дает эффект, который можно сравнить с кардиотренировкой. «Тепловой стресс имитирует древние привычки, которые могут обмануть организм и заставить его стареть медленнее», — заключил Прайс.

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