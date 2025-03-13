Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:36, 13 марта 2025Забота о себе

Назван неожиданный способ продлить молодость

Эксперт по долголетию Прайс: Сауна помогает продлить молодость
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: r.classen / Shutterstock / Fotodom

Регулярные походы в сауну помогают продлить молодость и оставаться здоровым, утверждает эксперт по долголетию Натан Прайс. Неожиданный способ отсрочить старость он назвал в беседе с HuffPost.

Прайс указал, что, на первый взгляд, посещение сауны кажется обычной спа-процедурой, но данные научных исследований говорят об обратном. «Исследование 2015 года показало, что мужчины, посещающие сауну 4-7 раз в неделю, имели более низкий риск сердечных заболеваний и ранней смерти — важных факторов продолжительности жизни», — рассказал эксперт.

Прайс также добавил, что регулярное посещение сауны улучшает здоровье сосудов и уменьшает воспаления.

Материалы по теме:
Иммунный вопрос. Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
Иммунный вопрос.Что такое пассивная иммунизация и кому она может быть показана?
21 декабря 2022
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»: что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
«Лекарство от всех болезней, кроме смерти»:что говорят врачи о пользе и вреде масла черного тмина
24 сентября 2022

Специалист объяснил, что тепло усиливает кровообращение, снижает артериальное давление и дает эффект, который можно сравнить с кардиотренировкой. «Тепловой стресс имитирует древние привычки, которые могут обмануть организм и заставить его стареть медленнее», — заключил Прайс.

Ранее уролог Батор Гончиков рассказал, что при некоторых заболеваниях не рекомендуется париться в бане. По его словам, баня может быть опасна при инфекционных заболеваниях мочеполовой системы и во время обострения панкреатита.

    Обсудить
    Последние новости

    В России готовилась серия покушений на участников СВО и госслужащих. Как коробки с духами должны были стать смертельным оружием?

    Военнослужащий ВСУ назвал катастрофической ситуацию в Курской области

    Российский самолет после посадки застрял на взлетной полосе из-за разрушения тормоза

    ВСУ атаковали два приграничных региона России

    Валя Карнавал показала фото в чулках и мини-юбке

    Гандболистка заявила о желании властей Норвегии отобрать ее детей из-за обучения русскому

    Звезда «Ворониных» показала паспорт и спровоцировала слухи о разводе

    Украинский Чубакка оценил шансы Киева продолжать конфликт без помощи США

    Принадлежавший СССР домен удалят из интернета

    Украинские военные в Курской области ездили на танках с литерой Z

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше