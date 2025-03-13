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14:26, 13 марта 2025Мир

Одна страна НАТО передала ВСУ разведанные для удара по мирным жителям

Захарова: Франция предоставила ВСУ разведанные для ударов по селу Великие Копани
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Франция предоставила Вооруженным силам Украины (ВСУ) спутниковые разведывательные данные для ударов по рынку в селе Великие Копани Херсонской области, атака произошла 9 марта. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«ВСУ нанесли удары по торговым рядам в селе Великие Копани ракетами "HIMARS" с кассетной боевой частью. И сделано это было для максимального поражающего эффекта. Важно отметить, что спутниковое сопровождение осуществлялось с французских средств связи European Telecommunication Satellite Organization, а наведение — французским спутником разведки CSO-3», — указала дипломат.

9 марта губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ атаковали торговые ряды в Великих Копанях двумя ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS. В момент атаки на рынке находились десятки местных жителей, часть из них не выжила, многие получили ранения.

Позже стало известно, что в результате удара украинских военных оказался поврежден легковой автомобиль на территории торгового дома «Большие Копани».

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