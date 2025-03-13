Патрушев рассказал об уничтожении славян финнами в годы Второй мировой

Патрушев: Финские войска уничтожали славян в Карелии в годы Второй мировой войны

Оккупировавшие Карелию в годы Второй мировой войны финские войска проводили расистскую политику, уничтожая славянское население. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал помощник президента России Николай Патрушев.

«Финские войска превратили советскую Карелию в один большой концентрационный лагерь, без разбора уничтожая славянское население. Имеется обширная историко-юридическая база о преступлениях финских фашистов, доказывающая, что Финляндия проводила расистскую политику», — сообщил он.

Карелия находилась под финской оккупацией с 1941 по 1944 год. Союзница нацистской Германии, по словам Патрушева, преследовала свои «глубоко корыстные» цели, включая создание «Великой Финляндии».

Ранее Патрушев заявил, что Финляндия вновь, как и в 1939 году, превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО. Он отметил, что параллели между событиями, приведшими к началу советско-финской войны, и нынешней ситуацией «действительно просматриваются».