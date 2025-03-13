Патрушев: Финляндия превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против РФ

Финляндия вновь, как и в 1939 году, превращается в плацдарм для потенциальной агрессии против России, теперь уже под эгидой НАТО. Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Он отметил, что параллели между событиями, приведшими к началу советско-финской войны, и нынешней ситуацией «действительно просматриваются». По словам Патрушева, в настоящее время финские историографы целенаправлено искажают причины конфликта 1939-1940 годов. В частности, пояснил он, они не говорят о том, что в Финляндии ультранационалистические силы требовали создать «Великую Финляндию» и о том, что проводилась агрессивная пропагандистская политика по захвату советских земель.

Ранее профессор Хельсинкского университета в Финляндии Туомас Малинен сообщил, что европейские страны стоят на пороге войны с Россией. По словам эксперта, в то время как администрация президента США Дональда Трампа находится на начальной стадии возобновления отношений с Москвой для сотрудничества, «большая часть европейских стран — на начальной стадии вступления в войну с Россией».