Песков связал военную форму Путина с завершением боев в Курской области

Песков связал военную форму Путина с решимостью освободить Курскую область

Военная форма, в которую накануне облачился президент России Владимир Путин, связана с решимостью в ближайшее время освободить Курскую область. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить (...) освобождение Курской области», — написал он.

Вечером 12 марта были опубликованы кадры посещения президентом Курской области. Он впервые приехал в регион после начала там боевых действий. На кадрах Путин одет в форму с камуфляжем.

Ранее Песков, отвечая на вопрос журналистов о военной форме, заявил, что глава государства посчитал необходимым ее надеть.