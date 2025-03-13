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16:41, 13 марта 2025Россия

Песков связал военную форму Путина с завершением боев в Курской области

Песков связал военную форму Путина с решимостью освободить Курскую область
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: POOL / РИА Новости

Военная форма, в которую накануне облачился президент России Владимир Путин, связана с решимостью в ближайшее время освободить Курскую область. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить (...) освобождение Курской области», — написал он.

Вечером 12 марта были опубликованы кадры посещения президентом Курской области. Он впервые приехал в регион после начала там боевых действий. На кадрах Путин одет в форму с камуфляжем.

Ранее Песков, отвечая на вопрос журналистов о военной форме, заявил, что глава государства посчитал необходимым ее надеть.

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