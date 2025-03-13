Популярного актера обвинили в отношениях с 15-летней коллегой

Корейского актера Ким Су-хена обвинили в романе с несовершеннолетней Ким Сэ-рон

Корейского актера Ким Су-хена обвинили в отношениях со звездой сериала Netflix «Охотничьи псы» Ким Сэ-рон, когда ей было 15 лет. Об этом сообщает издание The Korea Herald.

Обвинения в адрес артиста были выдвинуты в видео на YouTube-канале Hoverlab. Создатели ролика заявили, что отношения актеров длились шесть лет и начались, когда Су-хену было 27. Авторы утверждают, что материалы для видео им предоставила семья актрисы.

В феврале Сэ-рон не стало в возрасте 24 лет, девушку обнаружили в ее квартире в Сеуле. Отмечается, что трагедия произошла в день рождения Су-хена и тот не пришел на прощание с коллегой.

В видео Hoverlab показан снимок, на котором Су-хен целует Сэ-рон в щеку. В ролик также добавлен скриншот сообщения, якобы отправленного актрисой, в котором та умоляет Су-хена не подавать на нее в суд за долги и не получает ответа.

В агентстве Goldmedalist, представляющем актера, обвинения назвали беспочвенными и пообещали вскоре выпустить заявление в связи со скандалом. Как отмечает источник, агентство было основано родственником Су-хена. Сэ-рон являлась клиентом Goldmedalist до 2022 года и покинула его в связи с ДТП в нетрезвом виде, после которого ее карьера пошла на спад из-за подорванной репутации. После аварии, в результате которой из-за поврежденного трансформатора был обесточен район Сеула, девушке пришлось возмещать ущерб местным предпринимателям. Актриса задолжала своему агентству около 700 миллионов вон (более 40 миллионов рублей).

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