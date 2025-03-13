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20:08, 13 марта 2025Путешествия

Пропавшую туристку нашли без признаков жизни в часовне на заброшенном курорте Филиппин

Алина Черненко

Фото: Jhun Sacapano / Wikimedia

Туристку из Словакии, пропавшую без вести на Филиппинах, нашли без признаков жизни на острове Боракай. Подробностями истории поделился портал GMA Network.

Уточняется, что в среду, 12 марта, местный житель наткнулся на тело девушки в часовне заброшенного курорта, находящегося вдали от жилых домов. Мужчина признался полиции, что его беспокоил смрад, исходивший из этого района.

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В полицейском отчете говорится, что жертвой оказалась 23-летняя гражданка Словакии. Она прибыла на остров 1 марта в компании соотечественника, с которым они поселились в разных отелях. В последний день отдыха, 10 марта, иностранец сообщил в полицию о пропаже спутницы, которая не вернулась в гостиницу.

Следователи предположили, что девушку могли изнасиловать, поскольку с нее было снято нижнее белье. Определить точные обстоятельства произошедшего поможет вскрытие.

Ранее сообщалось, что 20-летняя студентка из США поехала на отдых в Доминиканскую Республику и пропала без вести. В последний раз ее видели 6 марта идущей на пляж отеля с группой молодых людей.

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