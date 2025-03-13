Путин оценил торговлю России и Белоруссии

Путин: Торговля России и Белоруссии выросла до рекордных 50 миллиардов долларов

Товарооборот между Россией и Белоруссией достиг рекордного уровня. Торговлю соседних государств во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко оценил российский лидер Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

По словам главы государства, товарооборот вырос на 5,7 процента и превысил 50 миллиардов долларов.

«В экономике у нас все развивается самым наилучшим образом, несмотря на все сложности внешнеполитического характера», — пояснил Путин.

По словам главы государства, в ходе сегодняшнего визита белорусского коллеги было «запланировано много мероприятий» а также подготовлены межведомственные документы, которые будут помогать работать на уровне конкретных предприятий.

«У нас и сегодня строятся отношения таким образом, что они могли бы быть примером для отношений между многими другими странами и в сфере экономики, и в сфере обеспечения безопасности государств, и нашего сотрудничества на международной арене», — подчеркнул он.

Ранее депутаты Госдумы ратифицировали два белорусско-российских документа об отсрочке выплат по государственным кредитам, взятым у России. Замглавы Минфина России Владимир Колычев объяснил меру необходимостью снизить платежную нагрузку на белорусский бюджет. Минск должен был погасить основной долг по кредитам с 1 апреля по 31 декабря 2025 года и с 1 июля по 31 декабря 2024 года. Договоры переносят платежи на период 2031-2036 годов.