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04:31, 13 марта 2025Наука и техника

Раскрыта загадка плиты со следами динозавров

Historical Biology: В Австралийской школе обнаружен камень со следами динозавра
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Golfx / Shutterstock / Fotodom  

Австралийские ученые исследовали каменную плиту, долгие годы находившуюся в одной из школ штата Квинсленд, и обнаружили на ней десятки древних следов динозавров. По данным палеонтологов, находка относится к раннему юрскому периоду и представляет собой одну из самых многочисленных коллекций подобных отпечатков в стране. Результаты исследования опубликованы в Historical Biology.

Плита оставалась без внимания более двух десятилетий, пока администрация школы не пригласила специалиста для изучения странных трехпалых следов. Анализ показал, что на небольшом участке поверхности сохранились 66 отпечатков лап динозавра Anomoepus scambu — небольшого двуногого травоядного.

Плиту обнаружили шахтеры еще в 2002 году и передали учебному заведению, где ее разместили в фойе. Долгое время находку принимали за реплику, не подозревая о ее научной ценности.

Исследователи отмечают, что такие следы позволяют лучше понять экосистему времен юрского периода. Учитывая, что костные останки этого периода в Австралии пока не найдены, изучение отпечатков может дать ключ к разгадке древней фауны региона.

Дополнительно ученые обнаружили еще один образец — массивный валун у въезда в угольную шахту. Открытие указывает на то, что в этом районе могут находиться новые следы юрских динозавров, ожидающие своего изучения.

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