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12:14, 13 марта 2025Россия

Раскрыты потери украинских войск за сутки в Курской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 340 бойцов в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Volodymyr Pavlov / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 340 бойцов в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо личного состава украинские войска лишились двух боевых машин пехоты (БМП), трех бронетранспортеров (БТР), пяти боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четырех артиллерийских орудий, двух минометов и двух пунктов управления беспилотниками.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет действовать в Курской области так, чтобы уцелели военные. Кроме того, важно сохранить жизни мирного населения, отметил он. Песков также выразил надежду, что Курская область скоро будет освобождена.

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