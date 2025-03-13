Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 340 бойцов в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 340 бойцов в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо личного состава украинские войска лишились двух боевых машин пехоты (БМП), трех бронетранспортеров (БТР), пяти боевых бронированных машин, 17 автомобилей, четырех артиллерийских орудий, двух минометов и двух пунктов управления беспилотниками.

«Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается», — добавили в оборонном ведомстве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет действовать в Курской области так, чтобы уцелели военные. Кроме того, важно сохранить жизни мирного населения, отметил он. Песков также выразил надежду, что Курская область скоро будет освобождена.