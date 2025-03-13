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15:16, 13 марта 2025Наука и техника

Раскрыты природные механизмы защиты от рака

Nature Communications: У птиц выработались природные механизмы защиты от рака
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Volha_R / Shutterstock / Fotodom

Ученые обнаружили, что некоторые животные обладают естественной устойчивостью к раку, несмотря на факторы, которые у людей связаны с повышенным риском заболевания. Исследование, опубликованное в Nature Communications, показало, что птицы, несмотря на высокий уровень сахара в крови и долгую продолжительность жизни, реже страдают онкологическими заболеваниями, чем млекопитающие и рептилии.

Анализ данных о 273 видах позвоночных выявил неожиданные закономерности. Птицы оказались исключением из общего правила, согласно которому высокий уровень глюкозы в крови повышает вероятность развития рака. Ученые предполагают, что у них выработались уникальные механизмы защиты — например, особый метаболизм, ускоренная регенерация клеток или механизмы подавления злокачественных мутаций.

Кроме того, исследование показало, что у плотоядных животных, питающихся другими позвоночными, риск возникновения опухолей выше, чем у травоядных. Одной из возможных причин ученые называют накопление вредных соединений в пищевой цепи. Еще одной закономерностью стало повышенное число случаев рака у домашних животных по сравнению с их дикими сородичами. Это может быть связано со снижением генетического разнообразия и ослаблением естественного отбора.

Исследователи считают, что понимание природных механизмов защиты от рака поможет разработать новые методы профилактики и лечения болезни у человека. В дальнейших работах они планируют изучить, какие именно биологические процессы позволяют птицам сопротивляться развитию опухолей и могут ли эти механизмы быть использованы в медицине.

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