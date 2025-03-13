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13:05, 13 марта 2025Силовые структуры

Расправившегося с проститутками в российском городе маньяка отправили в психбольницу

Суд Москвы отправил на лечение маньяка Варакина, убившего двух проституток
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Москве суд отправил на принудительное лечение серийного маньяка Алексея Варакина, расправившегося с двумя проститутками в 2023 году. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По итогам слушаний принято решение освободить подсудимого от наказания. Экспертиза признала его невменяемым на момент совершения преступления.

В связи с этим суд постановил применить к нему меры медицинского характера. Варакина поместят в психбольницу после вступления судебного решения в силу.

Он был арестован в декабре 2023 года. Свою вину в расправе над женщинами маньяк признал. По версии следствия, Варакин совершил преступление после того, как у него не получилось вступить с ними в интимную связь.

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