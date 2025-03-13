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17:24, 13 марта 2025Мир

Россия расширила список запрещенных к въезду в страну лиц

МИД: Россия в ответ на новый пакет санкций ЕС запретила въезд ряду лиц
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Россия в ответ на новый 16-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) запретила въезд ряду лиц, прежде всего, связанных с оказанием военной помощи Украине. Об этом сообщается в заявлении на сайте российского МИД.

«Речь идет о представителях силовых ведомств, государственных и коммерческих организаций стран ЕС, гражданах стран — членов Евросоюза, ответственных за оказание военной помощи Украине», — отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства.

Также одной из причин запрета на посещение России стали обвинения в действиях, направленных на подрыв территориальной целостности государства и передвижения грузов в регионе Балтийского моря. Дополнительно уточняется, что ограничения были введены и в отношении представителей Совета Европы.

19 февраля постоянные представители 27 стран Евросоюза утвердили 16-й пакет антироссийских санкций. В частности, в него вошли запрет на продажу России игровых приставок, джойстиков и контроллеров для авиасимуляторов, так как они якобы применяются в боевых действиях для пилотирования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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