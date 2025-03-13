Российским банкам запретят завышать ставки по ипотеке до 100 процентов

ЦБ запретит российским банкам завышать ставки по ипотеке до 100 процентов

Центробанк запретит российским банкам завышать ставки по ипотеке до 100 процентов. Об этом заявил руководитель службы по защите прав потребителей регулятора Михаил Мамута в разговоре с «Известиями».

Подобная практика стала популярна в конце 2024 года: банки стали выдавать комбинированную ипотеку по завышенным ставкам: часть кредита по льготной ставке, а оставшуюся сумму — по рыночной и вплоть до 100 процентов. В ЦБ договорились с финансовыми организациями, что те прекратят завышать их до более высокого уровня, установленного регулятором по среднерыночным значениям для ипотеки.

С 2022 года начал действовать закон, согласно которому полная стоимость ипотечного кредита не может превышать среднерыночный уровень более чем на треть. Соответствующую цифру регулятор рассчитывает на каждый квартал. Показатель включает не только проценты по займу, но и любые другие платежи, которые с ним связаны. Так, в их число входят страховка и другие дополнительные услуги. До 31 марта текущего года в силу резкого повышения ключевой ставки на данное правило действовал мораторий, однако сейчас Центробанк не считает нужным продлевать его. В результате финансовые организации, более чем на треть завышавшие ставки по кредитам, с апреля будут вынуждены снижать полную стоимость кредита, уточнил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Эксперт видит необходимость в отмене моратория, поскольку соответствующее правило сделает ставки по комбинированным жилищным кредитам более справедливыми. Его точку зрения поддержал руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов. Он подчеркнул, что за счет отмены моратория кредиты станут более доступными, а значит, большее количество россиян сможет взять ипотеку, что поспособствует развитию рынка недвижимости.

Накануне депутат Госдумы Александр Аксененко предложил установить лимит первого взноса по программе семейной ипотеки на уровне не более 20 процентов.