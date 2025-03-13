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18:12, 13 марта 2025Силовые структуры

Российский суд заочно рассмотрит дело в отношении французского наемника

В ДНР будут заочно судить французского наемника Тремуле
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress.com

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно рассмотрит уголовное дело в отношении 28-летнего гражданина Французской Республики Артура Тремуле. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре ДНР.

Иностранца обвиняют по статье 359 («Участие наемника в вооруженном конфликте») УК РФ. По версии следствия, с мая по август 2022 года он через Польшу прибыл на Украину и вступил в ряды батальона специального назначения Интернационального легиона Территориальной обороны Украины. В качестве наемника он участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил России, за что получил денежное вознаграждение.

Сообщается, что сослуживцами Тремуле были наемники из США, Великобритании, Канады, Италии, Германии, Швеции и Прибалтики. Сам он объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Ранее стало известно, что суд заочно приговорил к 25 годам наемника из Грузии, участвовавшего во вторжении в Курскую область.

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