Стали известны подробности о накачавшей двухлетнего сына наркотиками россиянке

Жительница Миасса, которая успокаивала своего двухлетнего ребенка инъекциями метадона, устроила дома наркопритон. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По словам источника, к родителям погибшего мальчика приходили наркоманы. Его отец с 2020 года находится под административным надзором, ранее он уже был судим за грабеж, кражу и хранение наркотиков.
Мальчика без признаков жизни обнаружили 22 января в одной из квартир в доме по улице Ремесленной. Экспертиза показала, что малыш отравился наркотической смесью.
Сейчас следователи возбудили против матери ребенка уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. Женщина находится под стражей.