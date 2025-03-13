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15:13, 13 марта 2025Силовые структуры

Стали известны подробности о накачавшей двухлетнего сына наркотиками россиянке

РЕН ТВ: У накачавшей двухлетнего сына метадоном матери дома был наркопритон
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Жительница Миасса, которая успокаивала своего двухлетнего ребенка инъекциями метадона, устроила дома наркопритон. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам источника, к родителям погибшего мальчика приходили наркоманы. Его отец с 2020 года находится под административным надзором, ранее он уже был судим за грабеж, кражу и хранение наркотиков.

Мальчика без признаков жизни обнаружили 22 января в одной из квартир в доме по улице Ремесленной. Экспертиза показала, что малыш отравился наркотической смесью.

Сейчас следователи возбудили против матери ребенка уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. Женщина находится под стражей.

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