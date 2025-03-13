Стали известны подробности о накачавшей двухлетнего сына наркотиками россиянке

РЕН ТВ: У накачавшей двухлетнего сына метадоном матери дома был наркопритон

Жительница Миасса, которая успокаивала своего двухлетнего ребенка инъекциями метадона, устроила дома наркопритон. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам источника, к родителям погибшего мальчика приходили наркоманы. Его отец с 2020 года находится под административным надзором, ранее он уже был судим за грабеж, кражу и хранение наркотиков.

Мальчика без признаков жизни обнаружили 22 января в одной из квартир в доме по улице Ремесленной. Экспертиза показала, что малыш отравился наркотической смесью.

Сейчас следователи возбудили против матери ребенка уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего») УК РФ. Женщина находится под стражей.

