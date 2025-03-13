Свет превратили в твердую и жидкую материю

Nature: Свет может быть твердым и жидким одновременно

Физики впервые смогли превратить свет в материал, который одновременно ведет себя как твердое тело и сверхтекучая жидкость. Открытие, опубликованное в Nature, может привести к созданию новых квантовых технологий и принципиально новых материалов.

Исследователи использовали особую наноструктуру — фотонно-кристаллический световод, в котором световые частицы (поляритоны) образовали уникальное состояние. В нем свет одновременно сохраняет форму, как твердое тело, но при этом течет без сопротивления, как сверхтекучая жидкость.

Такой эффект ранее наблюдался только в системах с ультрахолодными атомами. Теперь ученые доказали, что свет может обладать такими же свойствами. Эксперимент показал, что в наноструктуре образовалась кристаллоподобная решетка, но при этом поляритоны в ней свободно перемещаются, преодолевая трение.

Открытие позволяет глубже понять фундаментальные свойства света и может привести к разработке новых квантовых вычислений, управляемых светом, и материалов с уникальными характеристиками.