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10:48, 13 марта 2025Ценности

Сыгравшая Машу Васнецову в «Папиных дочках» актриса снялась в мини-платье и чулках

39-летняя актриса Мирослава Карпович снялась в мини-платье и чулках
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
Мирослава Карпович

Мирослава Карпович. Фото: @m1r0slava_karpovich

Российская актриса театра и кино Мирослава Карпович, сыгравшая Машу Васнецову в «Папиных дочках», снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда, сыгравшая роль Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», позировала на фото в ультракоротком платье и чулках с подвязками. Помимо этого, она надела обувь на высоких каблуках и распустила волосы. «За хлебом», — подписала знаменитость.

В январе сыгравшая Галину Сергеевну в «Папиных дочках» актриса снялась в мини-шортах и чулках. Российская актриса Елизавета Арзамасова предстала перед камерой в нескольких нарядах.

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