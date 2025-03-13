Сыгравшая Машу Васнецову в «Папиных дочках» актриса снялась в мини-платье и чулках

39-летняя актриса Мирослава Карпович снялась в мини-платье и чулках

Российская актриса театра и кино Мирослава Карпович, сыгравшая Машу Васнецову в «Папиных дочках», снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя звезда, сыгравшая роль Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», позировала на фото в ультракоротком платье и чулках с подвязками. Помимо этого, она надела обувь на высоких каблуках и распустила волосы. «За хлебом», — подписала знаменитость.

В январе сыгравшая Галину Сергеевну в «Папиных дочках» актриса снялась в мини-шортах и чулках. Российская актриса Елизавета Арзамасова предстала перед камерой в нескольких нарядах.