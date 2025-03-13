Трамп оценил переговоры с представителями США в России

Трамп: Переговоры с представителями США в России идут очень серьезно

Переговоры с представителями США в России по урегулированию украинского конфликта идут очень серьезно. Ход переговоров оценил президент США Дональд Трамп, сообщает РИА Новости.

«У нас там есть представители, Стив Уиткофф и другие. Они ведут очень серьезные обсуждения», — заявил американский лидер.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа позовут в Кремль, когда президент России Владимир Путин даст сигнал. Он также отказался говорить о прогнозах относительно данной встречи.

До этого Ушаков отметил, что спецпосланник президента США прибыл в Москву обсуждать не только ситуацию на Украине, но и российско-американские отношения, а также их дальнейшее развитие, в том числе экономический аспект.