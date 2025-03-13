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13:17, 13 марта 2025Силовые структуры

Транссексуал с ножом напал на мать и подругу в российском регионе

В Ленобласти транссексуал с ножом напал на мать и подругу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Мурино Ленинградской области транссексуал (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) с ножом напал на мать и подругу. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел накануне вечером в одной из квартир на Охтинской аллее. Девушка, поменявшая полгода назад пол, находилась в гостях и внезапно стала себя странно вести. Подруга позвонила ее матери, и они вместе вызвали скорую.

Однако во время ожидания бригады девушка достала из кармана пальто нож и напала на приехавшую мать, ударив ее несколько раз в шею и туловище. После этого она переключилась на подругу, порезав девушку в области груди, спины и левого плеча. Потерпевших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Мать поместили в реанимацию.

Ранее сообщалось, что россиянин расправился с женой на глазах у детей и тещи.

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