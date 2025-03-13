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10:25, 13 марта 2025Из жизни

Уникальную древнеримскую монету выставили на аукцион

В Великобритании уникальную римскую монету 69 года выставили на аукцион
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Gena Melendrez / Shutterstock / Fotodom

В Великобритании уникальную для страны древнеримскую монету 69 года нашей эры выставили на аукцион. Об этом пишет Express & Star.

Монету, отчеканенную в период краткого правления Авла Вителлия, обнаружил кладоискатель-любитель, который исследовал поле рядом с городом Кингсуинфорд, графство Уэст-Мидлендс, в мае 2024 года. Он отдал находку на экспертизу специалистам Британского музея, которые подтвердили ее ценность, однако в итоге вернули.

Теперь кладоискатель выставил ее на аукцион, который состоится 27 марта. Представитель аукционного дома Марк Ханнэм заявил, что монета I века уникальна для Великобритании, так как обычно там находят римские монеты III-IV веков нашей эры. Эксперт заявил, что ее цена может составить от трех до шести тысяч фунтов стерлингов (от 337 до 675 тысяч рублей).

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Авл Вителлий был одним из правителей так называемого Года четырех императоров — гражданской войны в Риме 68-69 годов. За этот год, помимо Вителлия, императорами успели побывать Сервий Сульпиций Гальба и Марк Сальвий Отон. Победителем противостояния вышел Тит Флавий Веспасиан.

Монета обладает особой ценностью для коллекционеров из Уэст-Мидлендса, потому что стала старейшей подобной находкой в регионе и сохранилась почти в идеальном состоянии. «Для меня она в первую очередь рассказывает историю времени и императора. Она украсит любую коллекцию, а я бы с удовольствием использовал ее во время своих лекций», — сказал Ханнэм.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель-любитель нашел 11 редких монет XIV века. Клад был найден на полуострове Блэк-Айл в Шотландии.

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