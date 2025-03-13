Ушаков назвал поспешным предложение о 30-дневном перемирии

Ушаков: предложение о 30-дневном перемирии нужно дорабатывать с учетом мнения РФ

Предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, имеет поспешный характер и нуждается в доработке. Об этом заявил помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход», — отметил Ушаков.

Ранее помощник президента выразил мнение, что Временное перемирие на Украине предлагается для передышки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ушаков сообщил, что 12 марта ему позвонил советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц. Представитель Вашингтона рассказал об итогах переговоров делегаций Соединенных Штатов и Украины в Саудовской Аравии.

11 марта Украина заявила о готовности принять предложение США о немедленном временном прекращении огня сроком на 30 дней. Режим может быть продлен по взаимному согласию сторон, при принятии и выполнении со стороны России. Соединенные Штаты сообщают Москве, что «взаимность со стороны России является ключом к достижению мира».

