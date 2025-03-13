В Госдуме предложили наказывать за содействие международным организациям

Госдума хочет ввести тюремные сроки за помощь ряду международных организаций

Депутаты Госдумы подготовили три законодательные инициативы, направленные на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Законодатели также предлагают ввести уголовную ответственность за помощь ряду международных организаций.

Предлагается ввести уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 7 лет и конфискацией имущества «за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия».

По словам Володина, принятие ряда законопроектов позволит защитить страну и граждан от вмешательства со стороны недружественных государств.

Ранее спикер Госдумы призывал запретить деятельность Международного уголовного суда в РФ. Кроме того, подчеркивал Володин, следует предусмотреть отдельную ответственность за содействие МУС и какую-либо поддержку в его адрес. Политик также предложил заключить с дружественными странами соглашения, в соответствии с которыми они также откажутся от сотрудничества с судом.

Между тем президент Владимир Путин отмечал, что у России нет недружественных стран, есть лишь недружественные элиты. Он также указывал, что Россия не будет «отменять» достижения мировой культуры, как это делают в Европе с русской.