В Госдуме предложили наказывать за содействие международным организациям

Депутаты Госдумы подготовили три законодательные инициативы, направленные на усиление контроля за деятельностью иностранных агентов, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. Законодатели также предлагают ввести уголовную ответственность за помощь ряду международных организаций.
Предлагается ввести уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 7 лет и конфискацией имущества «за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия».
По словам Володина, принятие ряда законопроектов позволит защитить страну и граждан от вмешательства со стороны недружественных государств.
Ранее спикер Госдумы призывал запретить деятельность Международного уголовного суда в РФ. Кроме того, подчеркивал Володин, следует предусмотреть отдельную ответственность за содействие МУС и какую-либо поддержку в его адрес. Политик также предложил заключить с дружественными странами соглашения, в соответствии с которыми они также откажутся от сотрудничества с судом.
Между тем президент Владимир Путин отмечал, что у России нет недружественных стран, есть лишь недружественные элиты. Он также указывал, что Россия не будет «отменять» достижения мировой культуры, как это делают в Европе с русской.