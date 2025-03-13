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12:45, 13 марта 2025Бывший СССР

В Киеве назвали цену украинской демократии

Дубовик: На выборы президента Украины требуется более 300 миллионов долларов
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Для проведения выборов президента Украины требуется более 300 миллионов долларов. Об этом заявил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Сергей Дубовик в интервью изданию «Левый берег».

По его словам, обозначенная сумма нужна только на избирательные издержки, кроме них, также есть дополнительные траты. Представитель ЦИК Украины отметил, что не знает, сколько именно средств понадобится органам власти, министерству иностранных дел и минобороны страны для обустройства избирательной инфраструктуры на местах.

«Демократия все же стоит денег. Сегодня, поскольку парламент и правительство нам их не дают, то требования общества на то, чтобы это наступило, нет», — объяснил Дубовик.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что президентские выборы на Украине должны пройти по плану после окончания конфликта. По его словам, первостепенным шагом должна стать разработка плана урегулирования с гарантиями безопасности для Киева.

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