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12:21, 13 марта 2025Бывший СССР

В Кремле сделали важное напоминание о переговорах по Украине

Песков: Давайте не забывать, что переговоры по Украине еще не начались
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Не стоит забывать, что переговоры по Украине еще не начались. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«В целом же, что касается возможных позиций до того, как эти переговоры начались — а они еще не начались, давайте не забывать, — наверное, было бы неверным сотрясать небеса и говорить об этом публично, — заявил он.

Ранее Песков подтвердил визит американских переговорщиков в Москву. Он предложил не забегать вперед и пообещал поделиться сведениями позже.

До этого представитель Кремля не подтвердил информацию о передаче требований к США по прекращению огня на Украине. Он добавил, что российская сторона ждет конкретных данных от американских коллег по итогам состоявшихся переговоров в Джидде.

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