Марочко: Взятие Суджи позволит ВС РФ выбить ВСУ из Курской области

Взятие российскими войсками Суджи позволит полностью выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, взятие российскими войсками Суджи показало мировому сообществу степень мастерства командующего состава российских войск. Он предположил, что первоочередной замысел российского командования был в том, чтобы выбить с Курской области украинских военных и сделать буферную зону уже на территории Сумской области. Марочко добавил, что с освобождением Курской области часть российских военных могут отправить на различные направления зоны специальной военной операции.

Ранее в Минобороны России раскрыли потери ВСУ в Курской области с начала вторжения в регион. Как уточнили в ведомстве, за время боевых действий в российском регионе Киев также лишился 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе поставленных ВСУ из США HIMARS и MLRS, и другого вооружения.

