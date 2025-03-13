Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:20, 13 марта 2025Бывший СССР

В ЛНР рассказали о возможности выбить ВСУ из Курской области

Марочко: Взятие Суджи позволит ВС РФ выбить ВСУ из Курской области
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взятие российскими войсками Суджи позволит полностью выбить Вооруженные силы Украины (ВСУ) с территории Курской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, взятие российскими войсками Суджи показало мировому сообществу степень мастерства командующего состава российских войск. Он предположил, что первоочередной замысел российского командования был в том, чтобы выбить с Курской области украинских военных и сделать буферную зону уже на территории Сумской области. Марочко добавил, что с освобождением Курской области часть российских военных могут отправить на различные направления зоны специальной военной операции.

Ранее в Минобороны России раскрыли потери ВСУ в Курской области с начала вторжения в регион. Как уточнили в ведомстве, за время боевых действий в российском регионе Киев также лишился 52 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе поставленных ВСУ из США HIMARS и MLRS, и другого вооружения.

    Обсудить
    Последние новости

    Путин ответил на предложение США по прекращению боевых действий

    В Кремле оценили идею укрепления ВСУ в качестве гарантии безопасности Киеву

    На курорте Сбера пройдут всероссийские инклюзивные соревнования

    Турист изуродовал охраннику клуба лицо разбитой бутылкой и был пойман шесть лет спустя

    В Кремле объяснили накладку со звуком на совещании Путина из Курской области

    Трамп выступит с обращением по «восстановлению закона и порядка»

    Россиянин поздравил женщину с 8 Марта и избил ее до смерти в ходе ссоры

    На Zivert подали в суд больше 20 человек

    Ким Кардашьян сама оплатила помолвочное кольцо и вернула его мужу после развода

    Рынок акций подскочил после слов Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше