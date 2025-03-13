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17:42, 13 марта 2025Наука и техника

В США оценили слухи о «дистанционном выключателе» F-35

19FortyFive: Производитель контролирует все аспекты поддержки F-35
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Patrick Doyle / Reuters

Слухи о наличии у Пентагона «дистанционного выключателя» истребителей пятого поколения F-35 Lightning II частично оправданны. Реалистичность теории оценил обозреватель 19FortyFive Рубен Джонсон.

Согласно гипотезе, которая периодически появляется в профильных изданиях, в оборудование F-35 производителем встроен переключатель, который позволит США дистанционно управлять истребителями иностранных операторов или ограничивать их функциональность.

Издание напомнило слова представителя немецкой компании Hensoldt Йоахима Шранцхофера, который заявил, что «выключатель» F-35 — это больше чем просто слухи. При этом автор подчеркивает, что Вашингтону не нужна «кнопка» для контроля над самолетами, поскольку иностранные заказчики и без нее зависят от разработчиков F-35. Американские компании контролируют все аспекты поддержки истребителя.

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«Реальная проблема заключается в правах владения критически важными данными [компаний] Lockheed Martin и Pratt & Whitney, которые позволяют им осуществлять многочисленные меры контроля практически по всем аспектам поддержки F-35», — пишет издание.

Ранее в марте бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что ФРГ может разорвать договор с США о приобретении 35 истребителей F-35A. По его словам, от самолетов откажутся, если Вашингтон встроит в них «аварийный выключатель».

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