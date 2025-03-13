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10:20, 13 марта 2025Путешествия

В Турции оценили идею отмены системы «все включено» в отелях

РИА Новости: Турция не готова к отмене системы «все включено» в отелях
Алина Черненко

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Турецкая индустрия туризма не готова к отмене системы «все включено» в курортных отелях. Так оценил идею отказа от популярного формата отдыха источник на туристическом рынке страны, который цитирует РИА Новости.

По мнению собеседника агентства, излишние расходы могут вызвать у российских туристов дискомфорт и спровоцировать их на поиски альтернативных направлений отдыха. «Отменить систему, которая доказала себя… мы к этому пока не готовы», — подчеркнул он.

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Спикер добавил, что сейчас отели стараются адаптироваться к новым условиям и предлагают отдыхающим гибридные модели обслуживания или специальные пакеты.

Ранее в Ассоциации туроператоров России раскрыли последствия отказа Турции от системы «все включено». По мнению вице-президента организации, для туриндустрии страны это будет катастрофическим шагом.

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