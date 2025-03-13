Вымогатели потребовали у россиянина биткоин под угрозой беспилотника с муляжом бомбы

В Новой Москве у главы семьи вымогали биткоин, угрожая БПЛА с муляжом СВУ

В России зафиксировали первый случай вымогательства с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с муляжом самодельного взрывного устройства (СВУ). Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Преступники отправили квадрокоптер к частному дому в Марушкинском поселении в Новой Москве. Устройство зависло над постройкой, и оттуда выпала записка для главы семьи. В ней неизвестные сообщили, что на его сына поступил заказ и если он готов его отменить, то пусть срочно платит биткоин, который надо перевести на криптокошелек. Вымогатели требовали по курсу примерно 7,2 миллиона рублей. Глава семьи отказался переводить деньги и пошел в полицию. Его сын находится за пределами России.

7 марта сообщалось, что в Екатеринбурге вымогатель требовал десять тысяч долларов в криптовалюте от ресторана, угрожая закидать заведение коктейлями Молотова.