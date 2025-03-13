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13:25, 13 марта 2025Россия

Замглавы МЧС Курской области сняли с должности после проверки

РИА Новости: Замглавы МЧС Курской области Припуту уволили после проверки
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Заместителя главы управления МЧС по Курской области Леонида Припуту сняли с должности после проверки. Об этом сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

По данным агентства, до снятия с должности Припута значился в реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения.

Собеседник РИА Новости отметил, что причиной увольнения Припуты могло стать неудовлетворительное состояние защитных сооружений, в том числе убежищ, выявленное в ходе инспекторской проверки после вторжения украинской армии в Курскую область.

Источник предположил, что бывший замначальника курского управления МЧС мог иметь отношение к так называемым зубам дракона.

Ранее сообщалось, что в Курской области МВД возбудило дело об афере с противотанковыми заграждениями.

ЖЗЛ
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