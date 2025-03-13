Зеленский раскрыл детали переговоров Киева и Вашингтона

Зеленский: Украина и США на переговорах обсудили дальнейшие совместные шаги

Украина и США на переговорах в Саудовской Аравии обсудили дальнейшие совместные шаги по урегулированию конфликта. Детали встречи делегаций Киева и Вашингтона в Джидде раскрыл президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Обсудили потребность в обеспечении безопасности. Обсудили взаимодействие с европейскими партнерами и дальнейшие совместные шаги», — написал он.

Глава государства отметил, что в ходе переговоров представители Киева проинформировали американскую сторону о принципиальных позициях Украины, а также согласились на предложение Белого дома об организации временного перемирия с Россией. Он добавил, что состоявшийся разговор был максимально конструктивным.

В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры между делегациями Украины и США, в рамках которых было предложено организовать немедленное прекращение огня сроком на 30 дней. Киев выразил готовность принять инициативу, а США немедленно отменили паузу в обмене разведданными с Украиной.