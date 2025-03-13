Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:40, 13 марта 2025Бывший СССР

Зеленский раскрыл детали переговоров Киева и Вашингтона

Зеленский: Украина и США на переговорах обсудили дальнейшие совместные шаги
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина и США на переговорах в Саудовской Аравии обсудили дальнейшие совместные шаги по урегулированию конфликта. Детали встречи делегаций Киева и Вашингтона в Джидде раскрыл президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Обсудили потребность в обеспечении безопасности. Обсудили взаимодействие с европейскими партнерами и дальнейшие совместные шаги», — написал он.

Глава государства отметил, что в ходе переговоров представители Киева проинформировали американскую сторону о принципиальных позициях Украины, а также согласились на предложение Белого дома об организации временного перемирия с Россией. Он добавил, что состоявшийся разговор был максимально конструктивным.

В Саудовской Аравии 11 марта состоялись переговоры между делегациями Украины и США, в рамках которых было предложено организовать немедленное прекращение огня сроком на 30 дней. Киев выразил готовность принять инициативу, а США немедленно отменили паузу в обмене разведданными с Украиной.

    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина раскритиковал предложение о 30-дневном перемирии с Украиной. Президент России может дать ответ уже сегодня

    Россиянам дали советы по защите от клещей весной

    Неожиданный визит Путина в Курскую область объяснили

    В Европе из-за перемены климата стали выращивать ваниль

    Переехавшая гаишника в российском городе машина попала на видео

    Остров с тремя пляжами в Европе собрались продать по цене квартиры

    Исполняющий обязанности главы российского научного центра попал под домашний арест

    Пугачева арендовала пирс под Москвой до своего 107-летия

    Лавров выразил безразличие к позиции ЕС по Украине

    Раскрыты детали возможной встречи Путина со спецпосланником Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше