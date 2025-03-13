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18:02, 13 марта 2025РоссияЭксклюзив

Житель Казачьей Локни под Суджей заявил о бросившем их и сбежавшем главе сельсовета

Главу Казачьей Локни Шкляева обвинили в бегстве при вторжении в село ВСУ
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alex Babenko / Reuters

Житель Казачьей Локни в Курской области Александр обвинил главу администрации местного сельсовета Александра Шкляева в том, что он бросил жителей перед занятием Казачьей Локни подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ). О событиях августа 2024 года мужчина рассказал «Ленте.ру».

По словам россиянина, руководитель муниципалитета даже не проинформировал жителей о заходе в село украинских войск. Вместо оповещения населения и организации эвакуации он «убежал, как шакал», не забыв при этом вывезти личное имущество, отметил мужчина. О приближении ВСУ глава сельсовета уведомил только своих приближенных — «шестерок», как назвал их сельчанин.

«Ты скотина, Саша, ты убежал. Нанял ребят, и они твое богатство вывозили, бесстыжий. (...) Ты как крыса проехал по нашей улице, даже нам не сказал, что зашли украинцы», — обратился Александр к Шкляеву.

Об освобождении Казачьей Локни стало известно 11 марта. Населенный пункт вернулся под российский контроль в ходе наступления российских войск, начавшегося в первых числах марта. По состоянию на вечер 12 марта Российская армия освободила 86 процентов территории, захваченной ВСУ летом 2024 года.

ЖЗЛ
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