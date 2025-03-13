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11:43, 13 марта 2025Культура

Звезда «Ворониных» показала паспорт и спровоцировала слухи о разводе

Звезда «Ворониных» Екатерина Волкова спровоцировала слухи о разводе с мужем
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Российская актриса Екатерина Волкова опубликовала фото паспорта и анкеты с вопросами о браке и спровоцировала слухи о разводе. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Звезда сериала «Воронины» написала, что в ее жизни случилось два события, которые разделят все на «до» и «после». «Знаете, то самое ощущение, когда понимаешь: дальше все будет иначе. С одной стороны, шаг вперед, новый этап и все дела, а с другой — полная неизвестность и легкая тревога», — поделилась Волкова.

Артистка также уточнила, что на данный момент не готова делиться деталями, но попросила «держать за нее пальчики».

Ранее певица Алсу, недавно пережившая развод, заявила, что ей некогда общаться с мужчинами.

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