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20:34, 14 марта 2025Забота о себе

Безопасность нового тренда для легкого засыпания оценили

Педиатр Картер: Сливочное масло не стоит давать детям до четырех месяцев
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Педиатры Ребекка Гринберг Картер и Бриттани Шихан оценили безопасность популярного в социальных сетях нового тренда, который призывает давать младенцам сливочное масло, чтобы они лучше засыпали. Врачей цитирует издание People.

Пользователи сети утверждают, что чувство сытости из-за кусочка сливочного масла помогает их детям заснуть крепче. Однако педиатры не рекомендуют пользоваться этим приемом. «Прежде всего, полезные жиры поощряются в детских диетах только после введения твердой пищи. Я бы не рекомендовала масло в качестве прикорма перед началом введения другой твердой пищи — что обычно происходит в возрасте от четырех до шести месяцев», — объяснила она.

Картер порекомендовала обратиться к педиатру, если у ребенка действительно серьезные проблемы с засыпанием. В свою очередь, Шихан согласилась с тем, что ребенок, который испытывает трудности со сном, не станет волшебным образом хорошо засыпать, если ему дадут масло или положат лук под кровать, как также советуют в сети.

Решение гораздо проще и менее захватывающее — правильное кормление, необходимые время засыпания и продолжительность сна в зависимости от возраста ребенка и последовательная реакция родителей, если ребенок просыпается рано — вот и все!

Бриттани Шихан педиатр

Оба эксперта сходятся во мнении, что к лайфхакам из сети нужно относиться критически, а для здоровья сна прежде всего нужны постоянный режим и формирование здоровых привычек, касающихся гигиены сна. «Самое важное для здорового сна — это регулярный, последовательный режим отхода ко сну, без экранов перед сном и одно и то же время отхода ко сну. Создание здоровых привычек сна сослужит вашему ребенку хорошую службу в долгосрочной перспективе и гарантирует, что вы обеспечите себя проблемами со сном в будущем», — заключила Картер.

Ранее клинический психолог, когнитивно-поведенческий терапевт, сомнолог Алексей Мелехин назвал способы сохранить ясность сознания при деменции. По его словам, немаловажную роль играет окружение пациента со слабоумием, поскольку постоянное общение стимулирует нервную систему и помогает ей адаптироваться к поражениям.

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