DOGE расторг контракты с фермерами-трансгендерами на 400 млн долларов

Департамент эффективности правительства США (DOGE) объявил о новых сокращениях бюджета, включая расторжение сотен «расточительных контрактов» с фермерами-трансгендерами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на сумму более 400 миллионов долларов. Об этом сообщил аккаунт департамента в социальной сети X.

«За последние два дня агентства расторгли 239 расточительных контрактов с общей максимальной стоимостью около 1,7 миллиарда долларов и общей экономией около 400 миллионов долларов, включая консультационный контракт на сумму 8,5 миллиона долларов», — сообщается в заявлении департамента Илона Маска.

Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз заявила, что одна из отмененных сделок включала грант в размере 379 тысяч долларов на обучение трансгендерных, бисексуальных и квир-фермеров вопросам продовольственной справедливости.

18 февраля DOGE призвал граждан Соединённых Штатов заявлять о нарушениях в работе госструктур.