ЕС снял санкции с трех россиян по требованию Венгрии

Bloomberg: ЕС снял санкции с троих граждан России по требованию Венгрии

Европейский Союз (ЕС) по требованию Венгрии снял санкции с трех граждан России ради продления действующих ограничений на полгода. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам осведомленных источников, ЕС начал так называемую письменную процедуру (.....) после того, как три имени были исключены из списка по просьбе Будапешта», — сообщило агентство.

Отмечается, что в последние минуты требования Венгрии поддержал Люксембург, попросивший исключить из санкционных списков бизнесмена Михаила Фридмана.

Ранее сообщалось о планах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сорвать продление санкций против России. В частности, политик планировал добиться исключения из санкционных списков восьми человек, их имена публично не раскрывались.