Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:12, 14 марта 2025Мир

ЕС снял санкции с трех россиян по требованию Венгрии

Bloomberg: ЕС снял санкции с троих граждан России по требованию Венгрии
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Европейский Союз (ЕС) по требованию Венгрии снял санкции с трех граждан России ради продления действующих ограничений на полгода. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«По словам осведомленных источников, ЕС начал так называемую письменную процедуру (.....) после того, как три имени были исключены из списка по просьбе Будапешта», — сообщило агентство.

Отмечается, что в последние минуты требования Венгрии поддержал Люксембург, попросивший исключить из санкционных списков бизнесмена Михаила Фридмана.

Ранее сообщалось о планах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сорвать продление санкций против России. В частности, политик планировал добиться исключения из санкционных списков восьми человек, их имена публично не раскрывались.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы — за, но есть нюансы». Путин поддержал идею перемирия с Украиной, но задал много вопросов

    Раскрыта неожиданная польза кошек для науки

    ЕС снял санкции с трех россиян по требованию Венгрии

    Рубио заявил о планах Трампа положить конец всем нынешним конфликтам в мире

    Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи

    Депутат Европарламента призвал учитывать требования РФ при заключении перемирия

    Раскрыта хитрость Зеленского в вопросе перемирия

    В Раде заявили о закрывшихся для Украины дверях в НАТО

    Российский аэропорт ввел ограничения на полеты из-за угрозы БПЛА

    Генсек НАТО признал отставание от России и Китая по объему производства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше