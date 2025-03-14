69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
18:05, 14 марта 202569-я параллель

Норильчане уступили легендам хоккея по буллитам

В восьмом благотворительном матче на Таймыре приняли участие Ковальчук и Зарипов
Сергей Лютых
Сергей Лютых (Специальный корреспондент отдела «Россия»)

Фото: Роман Кручинин

В Норильске прошел восьмой благотворительный матч легенд хоккея с городской любительской сборной, передает корреспондент «Ленты.ру». Основное время матча впервые закончилось с ничейным счетом 10:10. Легенды победили по буллитам.

«Серьезная игра, мы даже уступали в счете», — отметил выступавший за легенд многократный чемпион России, президент КХЛ Алексей Морозов после второго периода, в котором норильчане несколько минут вели в счете.

Почетным гостем матча стал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Мы будем с удовольствием наблюдать за мастерством легенд, но болеть — за своих», — сказал он перед игрой. По словам Котюкова, эта игра стала одним из важных и первых в году событий, приуроченных к 90-летию «Норникеля» — компании, с которой связана история промышленного освоения Таймыра и его будущее.

Чтобы принять участие в матче, провести тренировку с детьми и встретиться с фанатами, в Норильск прилетели многие звезды хоккея. В их числе, участники и победители легендарного чемпионата мира 2008 года в Канаде Илья Ковальчук и Данис Зарипов.

Сумма вырученных с продажи билетов на матч с легендами средств была увеличена «Норникелем» до 9 миллионов рублей, что стало рекордом многолетней серии подобных игр в Норильске. За семь предыдущих встреч было собрано 26 миллионов рублей. Все эти деньги были направлены для развития детских спортивных секций на Таймыре.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что клуб «Норильск», выступающий во Всероссийской хоккейной лиге, вышел в плей-офф. По словам президента «Норникеля» и члена правления Федерации хоккея России Владимира Потанина, это шаг на
пути к главной цели команды — стать чемпионами страны.

Предыдущий благотворительный матч состоялся год назад, 15 марта 2024 года, и завершился со счетом 11:6 в пользу легенд. Участвовавший в игре Вячеслав Фетисов подчеркнул, что в Норильске собираются четыре поколения лучших хоккеистов России и мира. В таком расширенном составе они не появляются больше нигде.

В апреле 2023 года встреча легенд хоккея с норильскими любителями закончилась практически вничью, со счетом 9:8. После матча Владимир Потанин отметил, что с таким уровнем интереса к игре Норильск созрел для появления профессиональной команды. Через несколько месяцев новый хоккейный клуб «Норильск» дебютировал в ВХЛ и в первом же сезоне дошел до плей-офф.

    Обсудить
    Последние новости

    «Это будет ужасная резня». Трамп попросил Путина пощадить солдат ВСУ в Курской области

    Дочь Юлии Началовой раскритиковала молодых звезд

    Судью ООН признали виновной в принуждении женщины к рабству

    МЧС назвало число эвакуированных из Суджанского района мирных жителей

    В сети завирусилась конспирологическая теория о двойнике Блиновской из Забайкалья

    Наушники Apple смогут переводить иностранную речь

    В Генштабе ВСУ отказались признавать слова Путина и Трампа об окружении в Курской области

    ЦБ резко понизил курс доллара

    Путин пригласил президента Венесуэлы в Москву на 9 мая

    В «Золотом яблоке» начали продавать интимную смазку за 45 тысяч рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше