Норильчане уступили легендам хоккея по буллитам

В восьмом благотворительном матче на Таймыре приняли участие Ковальчук и Зарипов

В Норильске прошел восьмой благотворительный матч легенд хоккея с городской любительской сборной, передает корреспондент «Ленты.ру». Основное время матча впервые закончилось с ничейным счетом 10:10. Легенды победили по буллитам.

«Серьезная игра, мы даже уступали в счете», — отметил выступавший за легенд многократный чемпион России, президент КХЛ Алексей Морозов после второго периода, в котором норильчане несколько минут вели в счете.

Почетным гостем матча стал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

«Мы будем с удовольствием наблюдать за мастерством легенд, но болеть — за своих», — сказал он перед игрой. По словам Котюкова, эта игра стала одним из важных и первых в году событий, приуроченных к 90-летию «Норникеля» — компании, с которой связана история промышленного освоения Таймыра и его будущее.

Чтобы принять участие в матче, провести тренировку с детьми и встретиться с фанатами, в Норильск прилетели многие звезды хоккея. В их числе, участники и победители легендарного чемпионата мира 2008 года в Канаде Илья Ковальчук и Данис Зарипов.

Сумма вырученных с продажи билетов на матч с легендами средств была увеличена «Норникелем» до 9 миллионов рублей, что стало рекордом многолетней серии подобных игр в Норильске. За семь предыдущих встреч было собрано 26 миллионов рублей. Все эти деньги были направлены для развития детских спортивных секций на Таймыре.

Ранее, 12 марта, сообщалось, что клуб «Норильск», выступающий во Всероссийской хоккейной лиге, вышел в плей-офф. По словам президента «Норникеля» и члена правления Федерации хоккея России Владимира Потанина, это шаг на

пути к главной цели команды — стать чемпионами страны.

Предыдущий благотворительный матч состоялся год назад, 15 марта 2024 года, и завершился со счетом 11:6 в пользу легенд. Участвовавший в игре Вячеслав Фетисов подчеркнул, что в Норильске собираются четыре поколения лучших хоккеистов России и мира. В таком расширенном составе они не появляются больше нигде.

В апреле 2023 года встреча легенд хоккея с норильскими любителями закончилась практически вничью, со счетом 9:8. После матча Владимир Потанин отметил, что с таким уровнем интереса к игре Норильск созрел для появления профессиональной команды. Через несколько месяцев новый хоккейный клуб «Норильск» дебютировал в ВХЛ и в первом же сезоне дошел до плей-офф.