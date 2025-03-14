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20:49, 14 марта 2025Ценности

Кейт Хадсон едва не оголила грудь перед публикой из-за выреза на платье

Мария Винар

Кадр: The Paley Center for Media / YouTube

Американская актриса Кейт Хадсон оконфузилась перед публикой из-за выреза на платье. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале медиацентра Paley Center.

45-летняя знаменитость посетила показ нового комедийного телесериала «Самый ценный игрок». Для мероприятия Хадсон выбрала черное платье с декольте до пупка, отказавшись при этом от бюстгальтера.

После показа пилотной серии звезда «Войны невест» поднялась на сцену медиацентра, чтобы ответить на вопросы журналистки. Во время беседы с репортершей левая часть платья случайно сдвинулась в сторону, едва оголив грудь актрисы. «Вы этого не ожидали», — сказала она.

Коллега Хадсон актер и сценарист Джастин Теру решил помочь ей. Он подошел к ней и попытался поправить заднюю застежку платья. «Просто продолжай говорить», — пошутил Теру.

В феврале сообщалось, что Кейт Хадсон приняла участие в откровенной фотосессии для онлайн-журнала Bustle.

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