Лукашенко впервые выступит в парламенте России

Лукашенко впервые выступит в Совете Федерации России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые выступит в Совете Федерации России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

«Президент выступал в [Государственной] Думе, а вот в Совете Федерации, к сожалению, впервые», — заявила представитель пресс-службы президента Белоруссии.

В зале Совета Федерации Лукашенко встретили овациями. «Спасибо за аванс», — ответил он.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров лидеров двух стран. Подписание состоялась в рамках визита главы Белоруссии в Россию 13 и 14 марта.