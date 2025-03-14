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12:41, 14 марта 2025Бывший СССР

Лукашенко впервые выступит в парламенте России

Лукашенко впервые выступит в Совете Федерации России
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко впервые выступит в Совете Федерации России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Белоруссии Наталью Эйсмонт.

«Президент выступал в [Государственной] Думе, а вот в Совете Федерации, к сожалению, впервые», — заявила представитель пресс-службы президента Белоруссии.

В зале Совета Федерации Лукашенко встретили овациями. «Спасибо за аванс», — ответил он.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали совместное заявление по итогам переговоров лидеров двух стран. Подписание состоялась в рамках визита главы Белоруссии в Россию 13 и 14 марта.

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