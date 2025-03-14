Оборотня из «Сумерек» высмеяли в сети из-за «пуза»

Американский актер Тейлор Лотнер попал в объектив папарацци во время отдыха и подвергся критике в сети. Материал публикует Daily Mail.

Актер, известный по роли оборотня Джейкоба в серии фильмов «Сумерки», отдыхал в Канкуне, Мексика, вместе с женой Тейлор Доум. Знаменитость запечатлели топлес в синих плавательных шортах, кепке и солнцезащитных очках.

Пользователи сети обратили внимание на изменившуюся фигуру Лотнера и высмеяли его из-за появившегося «пуза». «Он действительно расслабился», «Сначала не узнала его», «Как по мне, он выглядит прекрасно», «Такое пузо!», «Возраст догоняет всех», — высказывались многочисленные комментаторы.

В марте 2021 года выяснилось, что мужчины с «пузом» оказались самыми привлекательными для женщин.