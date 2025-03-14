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12:25, 14 марта 2025Наука и техника

Описан риск проникновения ВВС США в воздушное пространство России

19FortyFive: Российская и китайская ПВО угрожают превосходству ВВС США в воздухе
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Российские и китайские достижения в области противовоздушной обороны (ПВО) угрожают глобальному превосходству Военно-воздушных сил (ВВС) США в воздушном пространстве. Об этом рассказывает американское издание 19FortyFive.

«Преодоление этих угроз требует постоянных инвестиций в самолеты следующего поколения, улучшенную скрытность, радиоэлектронную борьбу, гиперзвуковое оружие и координацию союзников», — говорится в публикации.

Среди российских систем ПВО, которые угрожают глобальному доминированию ВВС США, обозреватель Исаак Зейтц отмечает С-300, С-400 и С-500, а также комплекс «Панцирь-С1». Среди китайских систем, которые создают для американской стороны риски в воздушном пространстве, автор описывает комплексы HQ-9, HQ-22 и HQ-19.

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«Достижения в российских и китайских системах ПВО имеют несколько стратегических последствий для ВВС США. Сложные радиолокационные и ракетные возможности этих систем затрудняют для ВВС США проникновение в защищенное воздушное пространство без значительного риска. Это требует разработки новых тактик и технологий для противодействия этим угрозам», — пишет Зейтц.

В феврале военный эксперт Михаил Ходаренок заявил, что ракеты наподобие российского «Орешника» способна перехватить российская система ПВО С-500.

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