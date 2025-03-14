Раскрыта неожиданная польза кошек для науки

ТАСС: Кошки помогают ученым изучать механизмы сна

Ученые выяснили, что кошки играют ключевую роль в изучении механизмов сна, помогая исследователям лучше понимать его нарушения у человека. Как сообщил сомнолог Евгений Вербицкий на форуме «Сон-2025», благодаря четкому разделению фаз медленного сна у этих животных ученые могут дифференцировать его на неглубокую и глубокую стадии, сообщает ТАСС.

Эксперименты показали, что отсутствие медленного сна у кошек влияет на белковый обмен: тормозится экспрессия гормонов, замедляется синтез белков, необходимых для регуляции различных процессов в организме. Это открытие помогает исследовать, как нарушения сна могут влиять на обмен веществ у человека.

Помимо кошек, в исследованиях участвуют и другие животные, например, кролики. Такие эксперименты уже позволили ученым выяснить, как недостаток сна влияет на выработку слизистых белков, необходимых для защиты внутренних органов.