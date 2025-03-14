Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:15, 14 марта 2025Наука и техника

Раскрыта неожиданная польза кошек для науки

ТАСС: Кошки помогают ученым изучать механизмы сна
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Sebastian Latorre / Unsplash

Ученые выяснили, что кошки играют ключевую роль в изучении механизмов сна, помогая исследователям лучше понимать его нарушения у человека. Как сообщил сомнолог Евгений Вербицкий на форуме «Сон-2025», благодаря четкому разделению фаз медленного сна у этих животных ученые могут дифференцировать его на неглубокую и глубокую стадии, сообщает ТАСС.

Эксперименты показали, что отсутствие медленного сна у кошек влияет на белковый обмен: тормозится экспрессия гормонов, замедляется синтез белков, необходимых для регуляции различных процессов в организме. Это открытие помогает исследовать, как нарушения сна могут влиять на обмен веществ у человека.

Помимо кошек, в исследованиях участвуют и другие животные, например, кролики. Такие эксперименты уже позволили ученым выяснить, как недостаток сна влияет на выработку слизистых белков, необходимых для защиты внутренних органов.

    Обсудить
    Последние новости

    «Мы — за, но есть нюансы». Путин поддержал идею перемирия с Украиной, но задал много вопросов

    Раскрыта неожиданная польза кошек для науки

    ЕС снял санкции с трех россиян по требованию Венгрии

    Рубио заявил о планах Трампа положить конец всем нынешним конфликтам в мире

    Швеция отправит Украине новый пакет военной помощи

    Депутат Европарламента призвал учитывать требования РФ при заключении перемирия

    Раскрыта хитрость Зеленского в вопросе перемирия

    В Раде заявили о закрывшихся для Украины дверях в НАТО

    Российский аэропорт ввел ограничения на полеты из-за угрозы БПЛА

    Генсек НАТО признал отставание от России и Китая по объему производства

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше