Российские врачи вытащили гвоздь из глаза строителя

В Уфе врачи вытащили гвоздь из глаза строителя, мужчине также заменили хрусталик. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.
По данным российского издания, работника с тяжелой травмой привезли в 8-ю городскую больницу. Врачи извлекли инородный элемент и восстановили целостность глаза.
Спустя пару дней пациенту заменили помутневший хрусталик.
До этого в подмосковном Долгопрудном мужчина несколько месяцев жил с зубом в носу и жаловался на насморк.
Затем пациент пробыл в больнице после операции под присмотром врачей несколько дней. Мужчине обработали носовую полость, а после выписали.
Еще раньше в Чебоксарах хирурги Республиканского клинического онкологического диспансера нашли в теле пациентки опухоль с зубами и волосами, выросшую в брюшной полости.