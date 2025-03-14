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09:44, 14 марта 2025Россия

Российские врачи вытащили гвоздь из глаза строителя

В Уфе врачи вытащили гвоздь из глаза строителя, мужчине заменили хрусталик
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Уфе врачи вытащили гвоздь из глаза строителя, мужчине также заменили хрусталик. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По данным российского издания, работника с тяжелой травмой привезли в 8-ю городскую больницу. Врачи извлекли инородный элемент и восстановили целостность глаза.

Спустя пару дней пациенту заменили помутневший хрусталик.

До этого в подмосковном Долгопрудном мужчина несколько месяцев жил с зубом в носу и жаловался на насморк.

Затем пациент пробыл в больнице после операции под присмотром врачей несколько дней. Мужчине обработали носовую полость, а после выписали.

Еще раньше в Чебоксарах хирурги Республиканского клинического онкологического диспансера нашли в теле пациентки опухоль с зубами и волосами, выросшую в брюшной полости.

ЖЗЛ
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