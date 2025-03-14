75-летняя Мерил Стрип завела роман с коллегой

Page Six: 75-летняя актриса Мерил Стрип завела роман с актером Мартином Шортом

Оскароносная актриса Мерил Стрип уже год состоит в романтических отношениях с коллегой по сериалу «Убийства в одном здании» Мартином Шортом. Об этом пишет Page Six.

«Мерил не могла не влюбиться в Мартина. Он джентльмен, постоянно смешит ее и вообще позитивный человек. Ей нравится быть рядом с ним», — поделился инсайдер, добавив, что близкие пары одобряют их отношения и считают, что они очаровательно смотрятся вместе.

При этом источник отметил, что артисты «не искали отношений, когда начали встречаться». Он также уточнил, что пара не планирует жениться. «Мерил все еще состоит в законном браке с Доном [Гаммером]. Но даже если бы она развелась, то это не то, что интересует ее или Мартина. Они счастливы, встречаясь как парень и девушка», — пояснил инсайдер.

В октябре сообщалось, что Мерил Стрип проводит свободное от съемок время с Мартином Шортом. Фанаты были уверенны, что у пары, которая сыграла в сериале влюбленных, и в реальной жизни роман.

