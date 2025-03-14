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07:35, 14 марта 2025Силовые структуры

Студента московского вуза обвинили в приготовлении к теракту

В Москве СК обвинил студента в приготовлении к теракту
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

В Москве 18-летнего студента Риада Сафарова обвинили в участии в террористической организации и приготовлении к теракту. Об этом сообщает ТАСС.

Дело было возбуждено 23 января, студент находится под стражей. Он вину не признает.

Из материалов дела следует, что ранее Сафаров жил в Щербинка в Новой Москве, при обысках у него изъяли коллекцию ножей, помповое ружье, две гранаты, а также книги, посвященные оружию и тактике ведения стрелкового боя. Защита утверждает, что найденные гранаты предназначены для страйкбола. Сам же студент настаивает на том, что его оговорили однокурсники, написавшие заявление в СК. Тягу к оружию он объяснил планами поступить на службу в одно из спецподразделений российских силовых структур.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к 15 годам лишения свободы 36-летнего жителя города Суоярви, который прошлой весной поджег местный военкомат.

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