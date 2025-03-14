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11:33, 14 марта 2025Силовые структуры

Суд арестовал активы основателя 1xbet на 61 миллиард рублей

ТАСС: Суд арестовал активы основателя 1xbet Семиохина на 61 миллиард рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Роман Семиохин

Роман Семиохин. Кадр: Forbes / YouTube

В Москве суд арестовал активы и имущество бывшего совладельца букмекерский фирмы Романа Семиохина. Об этом сообщает ТАСС.

Основатель 1xbet обвиняется в незаконной организации азартных игр. Под арест попало имущество компании «Ставка ру». В ней Семиохину принадлежало 88 процентов, но он передал долю в пользу фирмы жены отца, чтобы скрыть имущество от ареста. Суммарно обеспечительные меры наложены на 61,1 миллиарда рублей.

Известно, что Семиохин имеет гражданство России и Кипра. Он объявлен в международный розыск. С 2014 по 2019 год фигурант незаконно получил 61,1 миллиарда рублей от организации азартных игр. Компания использовала 1xbet без лицензии и за пределами игорной зоны.

Ранее стало известно, что арестованный по подозрению в даче взятки бывший генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин попросил отправить его на специальную военную операцию (СВО).

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