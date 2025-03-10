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13:19, 10 марта 2025Силовые структуры

Арестованный гендиректор «Фонбета» попросил отправить его на СВО

Арестованный гендиректор «Фонбета» Анохин попросился на СВО
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Арестованный по подозрению в даче взятки генеральный директор «Фонбет» Сергей Анохин попросил отправить его на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Sport Baza.

По данным канала, желание отправиться на СВО Анохин уже озвучивал неоднократно. В первый раз он сообщил об этом через несколько дней после задержания, но пока следователи не готовы отпустить его в зону спецоперации.

О задержании главы «Фонбета» стало известно 29 января при передаче взятки в размере 50 миллионов рублей силовику. Ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф на сумму до трех с половиной миллиардов рублей.

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