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19:56, 10 марта 2025Силовые структуры

Следователь отказался отпустить на СВО арестованного за взятку главу «Фонбета»

Следователь не отпустил на СВО арестованного за взятку главу «Фонбета» Анохина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Начало событий в новости Арестованный бывший гендиректор «Фонбета» попросил отправить его на СВО

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Следователь отказался отпустить генерального директора «Фонбета» Сергея Анохина на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным агентства, собеседник сказал, что фигурант просился на СВО и хотел заключить контракт с Минобороны, но следствие не пошло ему навстречу в этом вопросе. Представитель правоохранительных органов предположил, что, возможно, после завершения предварительного расследования Анохин снова попробует добиться отправки на СВО.

Днем 10 марта стало известно, что арестованный по подозрению в даче взятки глава «Фонбета» попросил отправить его в зону СВО.

30 января Анохина отправили в СИЗО до 29 марта. По данным следствия, он обналичил для дачи взятки 60 миллионов рублей, но львиную часть из них получили посредники. Глава букмекерской компании хотел с помощью денег избежать привлечения к уголовной ответственности за хищение выделенных из бюджета на развитие спорта в Московском регионе средств.

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