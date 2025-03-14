Newsweek: Тысячи ветеранов выйдут протестовать против политики Трампа

Тысячи ветеранов 14 марта выйдут на акции протеста против президента США Дональда Трампа и его администрации из-за сокращения социальных выплат и федеральных рабочих мест. Об этом сообщил журнал Newsweek.

«Два миллиардера, Трамп и [американский предприниматель, глава департамента государственной эффективности (DOGE) Илон] Маск, опустошают министерство по делам ветеранов и увольняют отставников, разоряя героев войны и наживаясь на их жертвах», — заявил бывший политический советник министра США по делам ветеранов Майкл Эмбрич.

Гнев участников протестов также вызван помилованием участников штурма Капитолия 6 января 2021 года. Сообщается, что DOGE за последние несколько недель уволил около шести тысяч ветеранов, которые состояли на государственной службе.

Ранее DOGE объявил о новых сокращениях бюджета, включая расторжение контрактов с фермерами-трансгендерами (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) на сумму более 400 миллионов долларов.